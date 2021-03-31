В Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Україна має намір укласти договори на поставку ще 15 млн доз вакцин від COVID-19, та до кінця року щепити переважну більшість дорослого населення. Про це сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
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"Ми бачимо, що зараз відбувається у світі: зриваються поставки, переносяться терміни. Але ми наполегливо працюємо з нашими партерами, у яких ми купуємо вакцини… Я вважаю, ми законтрактуємо ще щонайменше 15 млн доз", - сказав Степанов.
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З його слів, ці 15 млн доз разом з 22 млн, які Україна вже законтрактувала – це вакцини, які Україна планує отримати протягом 2021 року, щоб цього ж року вакцинувати переважну більшість дорослого населення України.
"В Україні переважна більшість людей буде вакцинована протягом 2021 року, буде надано безкоштовний доступ до вакцин", - додав міністр.
Довідково
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.
Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX.