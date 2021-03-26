Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз вакцин – Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Наразі державою очікується поступове постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. Про це в ефірі “Свобода слова Савіка Шустера” розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає УНН.
Цитата
“У нас законтрактовано вже 14 млн доз вакцини, плюс 8 млн по COVAX. Загалом це 22 млн доз. І далі ми найближчими днями оголосимо про заключення контрактів із термінами поставки в цьому році”, — розповів Степанов.
Деталі
За словами міністра Степанова, для вироблення колективного імунітету необхідно вакцинувати 25 млн людей, для чого вистачить 50 млн доз вакцини. Майже половину з необхідної кількості держава вже гарантовано отримає, а також триває робота над контрактуванням постачання нових партій.
Все про вакцинацію в Україні
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Вже 174 325 людей щеплено з початку вакцинальної кампанії. Лише 18 738 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 25 березня.
На 25 березня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало 587 легких випадків побічних реакцій на застосування вакцини від коронавірусу, а також 3 випадки, коли пацієнтам був необхідний тимчасовий нагляд лікарів або надання відповідної медичної допомоги.
Напередодні Степанов заявив про затримки з постачанням Covishield через заборону уряду Індії на експорт вакцин. Він також висловив надію, що Індія відновить експорт вакцини від коронавірусу на початку квітня.
При цьому в четвер, 25 березня, до України з Китаю прибула перша партія із замовлених Україною 1,915 млн доз вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що Держлікслужба і Державний експертний центр МОЗ до 10 днів буде проводити лабораторний контроль вакцини. Після цього CoronaVac надійде для проведення щеплень від COVID-19. Пріоритет по використанню вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech буде виділено на маломобільні групи населення похилого віку.