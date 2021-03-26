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Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз вакцин - Степанов

Украина пока ожидает поставки 22 миллионов доз вакцин - Степанов

Киев  •  УНН

 • 15525 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сейчас государством ожидается постепенное поставка 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

“У нас законтрактовано уже 14 млн доз вакцины, плюс 8 млн по COVAX. В целом это 22 млн доз. И дальше мы в ближайшие дни объявим о заключении контрактов со сроками поставки в этом году”, — рассказал Степанов.

Детали

По словам министра Степанова, для выработки коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 25 млн человек, для чего хватит 50 млн доз вакцины. Почти половину из необходимого количества государство уже гарантированно получит, а также продолжается работа над контрактирования поставки новых партий.

Все о вакцинации в Украине

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford / AstraZeneca (Covishield).

Уже 174 325 человек привито с начала прививочной кампании. Только 18 738 человек привито против COVID-19 за сутки 25 марта.

На 25 марта Министерство здравоохранения зафиксировало 587 легких случаев побочных реакций на применение вакцины от коронавируса, а также 3 случая, когда пациентам был необходим временный надзор врачей или предоставления соответствующей медицинской помощи.

Накануне Степанов заявил о задержках с поставками Covishield из-за запрета правительства Индии на экспорт вакцин. Он также выразил надежду, что Индия возобновит экспорт вакцины от коронавируса в начале апреля.

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украины 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр МЗ до 10 дней будет проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19.

Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделено на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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