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В Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года - Степанов

В Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года - Степанов

Киев  •  УНН

 • 16301 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Украина намерена заключить договоры на поставку еще 15 млн доз вакцин от COVID-19, и до конца года привить подавляющее большинство взрослого населения. Об этом сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Мы видим, что сейчас происходит в мире: срываются поставки, переносятся сроки. Но мы упорно работаем с нашими партнерами, у которых мы покупаем вакцины... Я считаю, мы законтрактуем еще по меньшей мере 15 млн доз", - сказал Степанов.

Детали

По его словам, эти 15 млн доз вместе с 22 млн, которые Украина уже законтрактовала - это вакцины, которые Украина планирует получить в течение 2021 года, чтобы в этом же году вакцинировать подавляющее большинство взрослого населения Украины.

"В Украине подавляющее большинство людей будет вакцинировано в течение 2021 года, будет предоставлен бесплатный доступ к вакцинам", - добавил министр.

Справка

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибыла первая партия из заказанных Украиной 1,915 млн доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства Sinovac Biotech.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Гослекслужба и Государственный экспертный центр Минздрава до 10 дней будут проводить лабораторный контроль вакцины. После этого CoronaVac поступит для проведения прививок от COVID-19. Приоритет по использованию вакцины от коронавируса CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech будет выделен на маломобильных групп населения пожилого возраста.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX.

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