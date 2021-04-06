Степанов: найближчими днями МОЗ заключить контракти на закупівлю ще 15 млн доз вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я найближчими днями планують заключить нові контракти на закупівлю 15 млн доз вакцин від COVID-19. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“Найближчими днями ми будемо мати ще контракти на 15 млн доз вакцин. Перші думаю будуть на 10 і ще далі. Тобто це те, що буде заключене найближчим часом”, — сказав Степанов.
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Степанов раніше повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.
Також Степанов повідомляв, що найближчими днями МОЗ оголосить про контракт на закупівлю ще 10 млн доз вакцини від COVID-19.
Зазначимо, що мова може йти про контракт на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer. Саме про загрозу зриву перемовин щодо контрактування Україною цієї поставки через дискредитацію окремими народними депутатами міністра охорони здоров’я Максима Степанова раніше повідомляв політичний експерт Кирило Молчанов.