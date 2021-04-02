Кому пандемія, а кому Супрун назад повертати: експерт різко висловився про збір підписів за відставку Степанова

“Соросята ніяк не вгамуються (...) Сьогодні ж „соросьонок“ Гурин з слуг народу, знову взявся за старе і почав збирати підписи за відставку Степанову, каже зібрав аж 90 підписів. Навіщо соросятам відставка міністра — ясно як білий день, їм кров з носу необхідно посадити в крісло свого — Віктора Ляшка, щоб той продовжив реформ Супрун. В ідеалі її відразу в міністерське крісло повернути, але це завдання для них не з простих адже занадто токсична вона в суспільстві”, — написав Молчанов.

Керуючись виключно особистими мотивами, представники названих політсил зараз ставлять під питання можливість поставки вакцини Pfizer в Україні, вважає він.

“Відомо, що зараз Степанов веде переговори про постачання 10 млн доз Пфайзер, і в разі пертурбацій в міністерському кріслі питання може зависнути на невизначений термін, але соросят це не хвилює, їм треба так би мовити „своє робити“. Загалом, кому пандемія, а кому Супрун назад повертати з її смертєреформами”, — підкреслив він.

Молчанов також написав, що для досягнення цих цілей використовуються різноманітні засоби.

“У хід у соросят йдуть будь-які засоби, від чорнухи в пресі до погроз західними карами. Йти на такий крок доводиться, тому що в реальній політиці питання відставки не варто”, — підсумував він.

Нагадаємо, міністр Степанов раніше прокоментував скандальну заяву народного депутата Дмитра Гуріна про те, що слід звільняти медиків через їх відмову від вакцинації. Глава МОЗ заявив, що така пропозиція є повним абсурдом, вакцинація в країні добровільна, а медиків він не дозволить ображати.