Кому пандемия, а кому Супрун назад возвращать: эксперт резко высказался о сборе подписей за отставку Степанова

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Политический эксперт Кирилл Молчанов раскритиковал деятельность отдельных политических сил и народных депутатов, которые начали собирать подписи за отставку министра здравоохранения Максима Степанова. При этом они не принимают во внимание то, что из-за этого могут произойти срывы с поставкой 10 млн доз вакцины Pfizer, о которых сейчас договаривается министр Степанов. Об этом Молчанов написал на своей Facebook-странице, сообщает УНН.