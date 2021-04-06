Найближчими днями МОЗ оголосить про контракт на закупівлю ще 10 млн доз вакцини від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. У Міністерстві охорони здоров’я найближчими днями планують оголосити про новий контракт на закупівлю 10 млн доз вакцин від COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у ефірі програми “Свобода слова”. Про це пише УНН.
Цитата
“У найближчі дні ми оголосимо про контрактування ще як мінімум 10 млн доз вакцини”, — заявив Степанов.
Деталі
Глава МОЗ наголосив, що йдеться про вакцини, поставлені ще протягом 2021 року.
За його словами, наразі Україна законтрактувала 22 млн доз вакцин, зокрема 14 млн доз за контрактом на закупівлю і 8 млн доз у рамках механізму COVAX.
Зазначимо, що мова може йти про контракт на постачання 10 млн доз вакцини Pfizer. Саме про загрозу зриву перемовин щодо контрактування Україною цієї поставки через дискредитацію окремими народними депутатами міністра охорони здоров’я Максима Степанова раніше повідомляв політичний експерт Кирило Молчанов.
Нагадаємо, Степанов раніше повідомляв, що Україна на цей час чекає постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в рамках програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважну більшість дорослого населення буде вакциновано протягом 2021 року.