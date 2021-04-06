В ближайшие дни МЗ объявит о контракте на закупку еще 10 млн доз вакцины от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. В Министерстве здравоохранения в ближайшие дни планируют объявить о новом контракте на закупку 10 млн доз вакцин от COVID-19, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы “Свобода слова”. Об этом пишет УНН.
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“В ближайшие дни мы объявим о контрактирования еще как минимум 10 млн доз вакцины”, — заявил Степанов.
Детали
Глава Минздрава отметил, что речь идет о вакцинах, поставленные еще в течение 2021 года.
По его словам, сейчас Украина законтрактовала 22 млн доз вакцин, в частности 14 млн доз по контракту на закупку и 8 млн доз в рамках механизма COVAX.
Отметим, что речь может идти о контракте на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Именно об угрозе срыва переговоров по контрактации Украины этой поставки через дискредитацию отдельными народными депутатами министра здравоохранения Максима Степанова ранее сообщал политический эксперт Кирилл Молчанов.
Напомним, Степанов ранее сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.