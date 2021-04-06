Степанов: в ближайшие дни Минздрав заключит контракты на закупку еще 15 млн доз вакцины от COVID-19

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“В ближайшие дни мы будем иметь еще контракты на 15 млн доз вакцин. Первые думаю будут на 10 и еще дальше. То есть это то, что будет составлено в ближайшее время”, — сказал Степанов.

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Степанов ранее сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

Также Степанов сообщал, что в ближайшие дни Минздрав объявит о контракте на закупку еще 10 млн доз вакцины от COVID-19.



Отметим, что речь может идти о контракте на поставку 10 млн доз вакцины Pfizer. Именно об угрозе срыва переговоров по контрактации Украины этой поставки через дискредитацию отдельными народными депутатами министра здравоохранения Максима Степанова ранее сообщал политический эксперт Кирилл Молчанов.