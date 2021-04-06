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Степанов о договоренности с Pfizer: первые партии ожидаем уже в ближайшие месяцы

Степанов о договоренности с Pfizer: первые партии ожидаем уже в ближайшие месяцы

Киев  •  УНН

 • 28394 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил руководитель Минздрава Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Цитата

"Вакцине Pfizer в Украине быть! Теперь могу открыто говорить о переговорах, которые продолжались несколько месяцев. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - отметил Степанов.

Добавим

Министр поблагодарил гендиректора компании Pfizer доктору Альберта Бурли и выразил уверенность, что сотрудничество Украины с американскими компаниями по производству вакцин будет продолжаться и расширяться.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса.

Как сообщал УНН, в Министерстве здравоохранения заявили, что в ближайшие дни планируют заключить новые контракты на закупку 15 млн доз вакцин от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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