Степанов о договоренности с Pfizer: первые партии ожидаем уже в ближайшие месяцы
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщил руководитель Минздрава Максим Степанов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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"Вакцине Pfizer в Украине быть! Теперь могу открыто говорить о переговорах, которые продолжались несколько месяцев. Сегодня Pfizer наконец со своей стороны подписал рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Мы ожидаем, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы. А все 10 млн доз будут поставлены в течение 2021 года", - отметил Степанов.
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Министр поблагодарил гендиректора компании Pfizer доктору Альберта Бурли и выразил уверенность, что сотрудничество Украины с американскими компаниями по производству вакцин будет продолжаться и расширяться.
Ранее
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 млн доз вакцины против коронавируса.
Как сообщал УНН, в Министерстве здравоохранения заявили, что в ближайшие дни планируют заключить новые контракты на закупку 15 млн доз вакцин от COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщал, что Украина в настоящее время ждет поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.