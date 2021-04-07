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Украина рассчитывает получить 32 млн доз вакцин от коронавируса: когда ожидать поставку

Украина рассчитывает получить 32 млн доз вакцин от коронавируса: когда ожидать поставку

Киев  •  УНН

 • 19592 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Согласно всем договоренностям, Украина в течение 2021 года должна получить 32 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения Украины максим Степанов, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"С учетом поступления вакцин от глобальной инициативы COVAX, а у нас есть подтверждение на 8 млн доз, мы имеем 32 млн доз вакцин", - сказал Степанов.

Детали

Так, по словам министра, сейчас Украина имеет контракты на поставки 24 млн доз вакцин. Это 10 млн вакцины Novavax, поставки которой начнутся в июле этого года, 2 млн вакцины Covishield (500 тыс. уже почти использовано), 1,5 млн этой вакцины ожидаются в ближайшие месяцы, в апреле-мае, и 2 млн доз от китайского производителя Sinovac, 215 тыс. доз уже находится в Украине.

"Вчера мы получили подписанный со стороны Pfizer контракт на 10 млн доз вакцин, которые будут поставлены в течение 2021 года", - добавил он.

Что было раньше

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина заключила договор с американской корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов в свою очередь сообщил, что первые партии по новому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

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