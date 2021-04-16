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В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer

В Україну прибула перша партія вакцини Pfizer

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. В Україніу прибула перша партія вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech - у межах механізму COVAX. Посадка літака, який привіз до Києва вакцину, транслювалася у прямому ефірі, передає УНН.

Деталі

Так, Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer у межах ініціативи COVAX.

"Сьогодні перші 117 тис. доз вакцини Pfizer прибудуть до України. Наступні партії у 10 млн вакцин за прямими поставками очікуємо, починаючи з травня-червня. Загалом за поставками від різних виробників законтрактовано 32 млн доз вакцин", - сказав безпосередньо перед приземленням літака з вакцинами під час виступу у Верховній Раді голова МОЗ Максим Степанов.

Вакцину "зустрічали" заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, голова Представництва ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Вакцинація в Україні

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При цьому 25 березня до України з Китаю прибула перша партія вакцини проти COVID-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Вона мала становити 200 тисяч доз.

За даними МОЗ, вакцинація препаратом виробництва Sinovac в Україні мала розпочатися вже 13 квітня.

Зранку 16 квітня анонсувалося прибуття першої партії вакцини Pfizer у межах механізму COVAX.

Раніше Степанов також розповів, що компанія Pfizer підписала рамковий договір про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Очікується, що перші партії за цим контрактом почнуть надходити вже найближчими місяцями.

В цілому наразі Україна повинна отримати 32 млн доз вакцин.

Українські Національні Новини

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