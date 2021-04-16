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В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer

В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer

Киев  •  УНН

 • 49989 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украиниу прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech - в рамках механизма COVAX. Посадка самолета, который привез в Киев вакцину, транслировалась в прямом эфире, передает УНН.

Детали

Так, Украина получила 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.

"Сегодня первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer прибудут в Украину. Следующие партии в 10 млн вакцин по прямым поставкам ожидаем, начиная с мая-июня. Всего за поставками от различных производителей законтрактовано 32 млн доз вакцин", - сказал непосредственно перед приземлением самолета с вакцинами во время выступления в Верховной Раде глава Минздрава Максим Степанов.

Вакцину "встречали" заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, глава Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Вакцинация в Украине

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тыс. доз. 

По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.

Утром 16 апреля анонсировалось прибытие первой партии вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX.

Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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