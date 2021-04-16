В Украину прибыла первая партия вакцины Pfizer
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Украиниу прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech - в рамках механизма COVAX. Посадка самолета, который привез в Киев вакцину, транслировалась в прямом эфире, передает УНН.
Детали
Так, Украина получила 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX.
"Сегодня первые 117 тыс. доз вакцины Pfizer прибудут в Украину. Следующие партии в 10 млн вакцин по прямым поставкам ожидаем, начиная с мая-июня. Всего за поставками от различных производителей законтрактовано 32 млн доз вакцин", - сказал непосредственно перед приземлением самолета с вакцинами во время выступления в Верховной Раде глава Минздрава Максим Степанов.
Вакцину "встречали" заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас, глава Представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.
Вакцинация в Украине
В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).
При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Она должна была составить 200 тыс. доз.
По данным Минздрава, вакцинация препаратом производства Sinovac в Украине должна была начаться уже 13 апреля.
Утром 16 апреля анонсировалось прибытие первой партии вакцины Pfizer в рамках механизма COVAX.
Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.
В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.