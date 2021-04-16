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Степанов ответил на критику вакцинальной кампании со стороны политиков

Степанов ответил на критику вакцинальной кампании со стороны политиков

Киев  •  УНН

 • 19949 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов ответил на критику вакцинальной кампании со стороны народных депутатов во время выступления в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

Так, министр Степанов отметил, что несмотря на реализуемые Минздравом инициативы и положительные изменения во всех сферах системы здравоохранения, критика отдельных политиков сосредоточена вокруг COVID-19 и прививочной кампании.

Цитата:

"Сначала критиковали отсутствие плана, а потом выяснилось, что Минздрав представил действенный комплексный и поэтапный план еще в декабре прошлого года. Любой, у кого есть хотя бы элементарные навыки проектного менеджмента, поймет, что без детального плана реализации этапов и логистики любое количество вакцин будет бесполезно и системно разбазарено. Затем критиковали качество доставленных вакцин: AstraZeneca или Covishield, которую миллионами доз используют по всему миру. Некоторые отечественные политики, декларирующие проевропейский курс, называли подделкой, генериками, шмурдяком и даже говном. Меньше критики досталось вакцине Sinovac, но свою порцию негатива получил и этот производитель", - рассказал Степанов.

Детали

Глава Минздрава в обращении напомнил народным депутатам, что на информационную кампанию по популяризации вакцины государством не выделено ни копейки.

"Впоследствии ними (критиками - ред.) была придумана новая тема для обсуждения - провал информационной кампании. Известно ли вам, какой бюджет Минздрава на популяризацию кампании по вакцинации в год? Ноль гривен, ноль копеек. Все, что происходит в информационном пространстве относительно вакцинации, - это заслуга наших врачей, экспертов и международных организаций", - подчеркнул Степанов.

Вакцинация в Украине

Сегодня в Украину прибыла первая партия вакцины от COVID-19 производства Pfizer/BioNTech - в рамках механизма COVAX.

В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

При этом 25 марта в Украину из Китая прибыла первая партия на 200 тыс. доз вакцины против COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech.

Ранее Степанов также рассказал, что компания Pfizer подписала рамочный договор о поставках в Украину 10 млн доз вакцин. Ожидается, что первые партии по этому контракту начнут поступать уже в ближайшие месяцы.

В целом в настоящее время Украина должна получить 32 млн доз вакцин.

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