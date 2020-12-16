Степанов пояснив, чим загрожує Україні скасування нострифікації дипломів медиків у Польщі

"Ці 29 років наша країна не дивилась, яка заробітна плата наших медичних працівників. Чи можливо її навіть теоретично рівняти з тією заробітною платою, яка була в європейських країнах, і яка є в європейських країнах? Певний період часу ми на це не звертали увагу, тому що достатньо складно було нашим медичним працівникам поїхати за кордон і працевлаштуватися там… На посаду лікаря, або середнього медичного персоналу, медичною сестрою. А зараз ці бар’єри почали зніматися. І вони знімаються дуже швидко. І таким каталізатором стала саме пандемія", - заявив Степанов.

Він зазначив, що всі європейські країни переглядають кількість лікарів, які мають бути у країні, однак, на підготовку лікаря потрібно мінімум 10 років.

"І де ж їх брати? А під боком є Україна, в якій не цінували і поки що не цінують до кінця реальними речами справи наших медичних працівників… Абсолютно зрозуміло, що якщо Польща знімає повністю всі бар’єри, наприклад, відміняє нострифікацію диплому - це підтвердження диплому, то абсолютно зрозуміло, що кількість медичних працівників, особливо молодого віку, яка не хоче миритися з такою заробітною платою, яка є у нас, просто буде їхати за кордон, бо їх там чекають. Тому дуже важливо було, які цифри ми заклали у бюджеті і що прийнято у бюджеті. Отже, вчора був прийнятий бюджет на 2021 рік. Наші пропозиції, які давало Міністерство охорони здоров’я, виходячи зі своїх розрахунків, які ми провели по реальних тарифах - вони не були враховані", - додав міністр.

Він зазначив, що цього збільшення фінансування, яке передбачене у бюджеті, недостатньо для мінімального забезпечення системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили у другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.

У Мінфіні пообіцяли за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину.

Додамо, що Максим Степанов вказував на недофінансування галузі і у своєму бюджетному запиті на 2021 рік МОЗ заклав видатки на медицину у 296 млрд грн.

Також зазначимо, що Степанов неодноразово наголошував, що без достойного бюджету на медицину "ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі”.