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Степанов пояснив, чим загрожує Україні скасування нострифікації дипломів медиків у Польщі

Київ • УНН

 • 21558 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Якщо Польща відмінить нострифікацію дипломів медиків, тобто, підтвердження дипломів, то певна кількість українських лікарів буде їхати за кордон. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Степанов пояснив, чим загрожує Україні скасування нострифікації дипломів медиків у Польщі

"Ці 29 років наша країна не дивилась, яка заробітна плата наших медичних працівників. Чи можливо її навіть теоретично рівняти з тією заробітною платою, яка була в європейських країнах, і яка є в європейських країнах? Певний період часу ми на це не звертали увагу, тому що достатньо складно було нашим медичним працівникам поїхати за кордон і працевлаштуватися там… На посаду лікаря, або середнього медичного персоналу, медичною сестрою. А зараз ці бар’єри почали зніматися. І вони знімаються дуже швидко. І таким каталізатором стала саме пандемія", - заявив Степанов.

Він зазначив, що всі європейські країни переглядають кількість лікарів, які мають бути у країні, однак, на підготовку лікаря потрібно мінімум 10 років.

"І де ж їх брати? А під боком є Україна, в якій не цінували і поки що не цінують до кінця реальними речами справи наших медичних працівників… Абсолютно зрозуміло, що якщо Польща знімає повністю всі бар’єри, наприклад, відміняє нострифікацію диплому - це підтвердження диплому, то абсолютно зрозуміло, що кількість медичних працівників, особливо молодого віку, яка не хоче миритися з такою заробітною платою, яка є у нас, просто буде їхати за кордон, бо їх там чекають. Тому дуже важливо було, які цифри ми заклали у бюджеті і що прийнято у бюджеті. Отже, вчора був прийнятий бюджет на 2021 рік. Наші пропозиції, які давало Міністерство охорони здоров’я, виходячи зі своїх розрахунків, які ми провели по реальних тарифах - вони не були враховані", - додав міністр.

Він зазначив, що цього збільшення фінансування, яке передбачене у бюджеті, недостатньо для мінімального забезпечення системи охорони здоров’я.

Нагадаємо, народні депутати ухвалили у другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.

У Мінфіні пообіцяли за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину.

Додамо, що Максим Степанов вказував на недофінансування галузі і у своєму бюджетному запиті на 2021 рік МОЗ заклав видатки на медицину у 296 млрд грн.

Також зазначимо, що Степанов неодноразово наголошував, що без достойного бюджету на медицину "ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі”.

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