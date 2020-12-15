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Степанов - нардепам: порівняйте свою зарплату і медиків перед голосуванням за Бюджет-2021

Київ • УНН

 • 21395 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав народних депутатів України позбутися інфантильності та порівняти свою заробітну плату із заробітною платою медиків перед тим, як голосувати за Бюджет на 2021 рік. Про це він заявив під час брифінгу у вівторок, 15 грудня, передає кореспондент УНН.

Степанов - нардепам: порівняйте свою зарплату і медиків перед голосуванням за Бюджет-2021

“Вже сьогодні відбудеться голосування за проект закону про Державний бюджет на 2021 рік, і вже сьогодні ми зрозуміємо, чи в пріоритеті для народних обранців наше з вами здоров’я і чи цінується праця медичних працівників. За останній рік ми багато чули слів подяки, подяки медичним працівникам за ту боротьбу, яку вони ведуть кожного дня за наше життя. І мені дуже цікаво, як ці слова відобразяться у конкретних справах... Наші лікарі все частіше заглядають на сайти "робота за кордоном", бо знають, що поїхавши у будь-яку іншу європейську країну: в Польщу, Чехію, Словаччину, Німеччину, вони будуть отримувати у десятки разів більше заробітну плату, ніж в Україні... Зарплата медика в Україні на рівні виплат по безробіттю, зарплата лікаря у Польщі - близько 2,5 тисячі євро”, — зазначив він.

За його словами, медична система України перебуває під загрозою.

“Звертаюся до народних депутатів, позбудьтеся нарешті своєї інфантильності, досить вже думати, "а може обійдеться“, цього разу не обійдеться, необхідно приймати важливі рішення, необхідно зрозуміти ту реальність, у якій ми живемо, і зрозуміти можливі наслідки, які нас чекають при прийнятті таких цифр фінансування медицини. Медична система України... вона дійсно під загрозою існування... Я вважаю, що це питання саме національної безпеки. Стаючи депутатами, ви брали на себе відповідальність за українців, за їхню безпеку, за створення умов для їх роботи та гідного життя. Невже за цей рік щось так кардинально змінилося?” — додав Степанов.

Він наголосив, що зараз середня заробітна плата медика становить 9 тисяч гривень.

“Середня заробітна плата людини, від якої залежить життя іншої людини, пацієнта, людини, яка цілодобово думає про свого пацієнта, яка рятує цього пацієнта... Подивіться повідомлення, яка у вас заробітна плата, і порівняйте, і подумайте як ця людина може жити за цей кошт. Середня заробітна плата середнього медичного персоналу складає 7 тисяч гривень, молодшого медичного персоналу - 5 тисяч гривень”, — підсумував він.

Так, за його словами заробітна плата лікарів має бути на рівні 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн. 

Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проект Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу. 15 грудня його розглядатиме Рада

Так, Степанов проти затвердженої редакції документа, попереджаючи, що Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків і недостатнє фінансування медицини, і утримався від голосування за нього. 

До того ж лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська також розкритикувала законопроект та закликала нардепів не голосувати за цей законопроект і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021. 

Додамо, що в доопрацьованому урядом до другого читання Державний бюджет на 2021 рік на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн — для проведення вакцинації населення від коронавірусу. Водночас, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у Бюджеті на 2021 рік. 

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