Комітет ВР затвердив проект Бюджету на 2021 рік

“Бюджетний Комітет після 2 годин дискусій затвердив Бюджет на 2021 рік і зміни до Бюджетного кодексу. Синхронно голосували: „Слуги народу“ + „Довіра“ + „За майбутнє“ + „Батьківщина“. І один депутат від „ЄС“. Ось вам і голоси на бюджет завтра”, — написав нардеп.

Також Железняк нагадав слова колеги з фракції “ЄС” Ірини Геращенко про те, що всі, хто підтримує Бюджет на 2021 “голосує за Бюджет епохи Бідності”.

“P.S. Ранок понеділка, цитата Ірини Геращенко: „Ми категорично проти такого бюджету. І Вважаємо, що КОЖЕН, хто натисне кнопку зелену, просто тут не підтвердіть свой статус опозиції и навпаки проголосує за бюджет епохи бідності“.

Вечір того ж понеділка: представник фракції „ЄС“ теж голосував „За“ Бюджет на Комітеті. І бюджетний кодекс. Як і в першому читанні”, — підсумував Железняк.

Раніше Железняк повідомив, що парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, швидше за все, рекомендуватиме Верховній Раді ухвалити проект закону про Державний бюджет на 2021 рік з низкою пропозицій.

Нагадаємо, завтра Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.