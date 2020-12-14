Рада завтра розгляне Бюджет-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Верховна Рада на засіданні у вівторок розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік. Про це сказав голова ВР Дмитро Разумков під час засідання погоджувальної ради в понеділок, передає кореспондент УНН.
“Завтра ми з вами розглядаємо три ключових законопроекти — це 4100, 4000 і кошторис Верховної Ради України. Це — бюджет”, — сказав Разумкв.
З його слів, голова ВР сьогодні спілкувався щодо Бюджету з представниками всіх депутатських фракцій та груп, та бачив “абсолютний конструктив у підходах”.
“Сподіваюсь, до завтра він не зміниться, всі будуть готові плідно попрацювати над цим документом, щоб ми не перетворювали роботу парламенту на не зовсім приємну, і навіть не для нардепів а для людей практику, коли з’являються бюджетні новорічні ночі. Я хотів би вірити, що ми завтра зможемо розглянути всі необхідні законопроекти і їх прийняти”, — додав він.
Нагадаємо, раніше в парламенті повідомили, що голосів за проект Державного бюджету на 2021 рік буде десь 250-260.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати у бюджеті-2021.
Також Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік. 27 листопада фінальний проект бюджету-2021 року надійшов у Раду.