Держбюджет-2021: нардеп заявив, що на підтримку проекту у ВР вже є до 260 голосів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Голосів за проект Державного бюджету на 2021 рік буде десь 250-260. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко в ефірі телеканалу ZIK, передає кореспондент УНН.
"Чи будуть голоси? Так, будуть. Я бачу по тій розкладці, яка є на сьогодні, що голосів десь 250-260 за бюджет буде", - сказав Устенко.
Раніше нардеп Данило Гетманцев заявляв, що бюджет-2021 реальний і відповідає кризовому стану країни.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати у бюджеті-2021.
Також Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.
Вже 27 листопада фінальний проект бюджету-2021 року надійшов у Раду.
За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, у Верховній Раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік уже наступного вівторка, 15 грудня.