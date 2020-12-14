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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 65250 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 87079 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 113294 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 148563 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 197633 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 194393 просмотра

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Госбюджет-2021: нардеп заявил, что на поддержку проекта в ВР уже есть до 260 голосов

Госбюджет-2021: нардеп заявил, что на поддержку проекта в ВР уже есть до 260 голосов

Киев  •  УНН

 • 15029 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Голосов за проект Государственного бюджета на 2021 год будет где-то 250-260. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Устенко в эфире телеканала ZIK, передает корреспондент УНН.

"Будут ли голоса? Да, будут. Я вижу по той раскладке, которая есть на сегодня, что голосов где-то 250-260 за бюджет будет", - сказал Устенко.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев заявлял, что бюджет-2021 реальный и соответствует кризисному состоянию страны.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Также Степанов заявил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года подан в Раду.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумкова, в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год уже в следующий вторник, 15 декабря.

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