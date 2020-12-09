Разумков очікує розгляду Бюджету-2021 у Раді наступного вівторка
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Верховній раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік вже наступного вівторка, 15 грудня. Про це в ефірі одного з телеканалів сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.
“Я сподіваюсь, що комітет встигне все, що необхідно, пройти, підготувати цей важливий для держави документ, і наступного тижня у вівторок ми зможемо почати його розглядати. Я сподіваюсь, що ми спокійно його приймемо і не будемо робити новорічних бюджетних ночей, і держава спокійно зайде в Новий рік з новим бюджетом”, - сказав Разумков.
На його думку, наразі ще йдуть перемовини у депутатських фракціях, щоб визначитись із позицією щодо проекту державного бюджету.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.