Комітет рекомендуватиме Раді прийняти Бюджет-2021 в цілому з низкою пропозицій - нардеп

“Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з міністерством фінансів України”, - йдеться в проекті ухвали комітету.

Нардеп оприлюднив також 24 пропозиції, внесені Комітетом.

Вони містять, зокрема, пропозиції “збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою “Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ” на 50.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою “Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів иа захисту споживачів”.

Пропонується також “збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою “Висвітлення діяльності Верховної ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети “Голос України” на 1. 030,5 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету”.

Також комітет рекомендував “збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері експортного контролю” на 30.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” на 15.000 тис. грн та видатки розвитку за бюджетною програмою “Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів иа захисту споживачів” на 15.000 тис. грн”.

“А ось і комітетські правки до Бюджету 2021. Зараз ще йде обговорення, тому можуть бути дрібні зміни. Але загальний тренд зрозумілий”, - написав нардеп.

Раніше в парламенті повідомили, що голосів за проект Державного бюджету на 2021 рік буде десь 250-260.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати у бюджеті-2021.

Також Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік. 27 листопада фінальний проект бюджету-2021 року надійшов у Раду.

Раніше сьогодні народний депутат України від фракції "Слуга роду“Данило Гетманцев заявив, що на цьому тижні, імовірно, Рада прийме проект Бюджету на 2021 рік.