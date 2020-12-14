Комітет рекомендуватиме Раді прийняти Бюджет-2021 в цілому з низкою пропозицій - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, швидше за все, рекомендуватиме Верховній Раді ухвалити проект закону про Державний бюджет на 2021 рік. Про це повідомив перший заступник голови цього комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік, підготовлений Кабінетом міністрів України до другого читання, за результатами розгляду прийняти у другому читанні та в цілому як закон з урахуванням пропозицій Комітету з питань бюджету щодо змін до законопроекту, погоджених з міністерством фінансів України”, - йдеться в проекті ухвали комітету.
Нардеп оприлюднив також 24 пропозиції, внесені Комітетом.
Вони містять, зокрема, пропозиції “збільшити за загальним фондом видатки за бюджетною програмою “Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та діяльності органів системи СБУ” на 50.000 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою “Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів иа захисту споживачів”.
Пропонується також “збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою “Висвітлення діяльності Верховної ради України через засоби телебачення і радіомовлення та фінансова підтримка видання газети “Голос України” на 1. 030,5 тис. грн, зменшивши на таку суму за загальним фондом видатки розвитку за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету”.
Також комітет рекомендував “збільшити за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою “Керівництво та управління у сфері експортного контролю” на 30.000 тис. грн, зменшивши за загальним фондом видатки споживання за бюджетною програмою “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” на 15.000 тис. грн та видатки розвитку за бюджетною програмою “Організація та регулювання діяльності установ в системі Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів иа захисту споживачів” на 15.000 тис. грн”.
“А ось і комітетські правки до Бюджету 2021. Зараз ще йде обговорення, тому можуть бути дрібні зміни. Але загальний тренд зрозумілий”, - написав нардеп.
Раніше в парламенті повідомили, що голосів за проект Державного бюджету на 2021 рік буде десь 250-260.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов утримався від голосування за документ і розкритикував медичні витрати у бюджеті-2021.
Також Степанов заявив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік. 27 листопада фінальний проект бюджету-2021 року надійшов у Раду.
Раніше сьогодні народний депутат України від фракції "Слуга роду“Данило Гетманцев заявив, що на цьому тижні, імовірно, Рада прийме проект Бюджету на 2021 рік.