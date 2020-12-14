Гетманцев: підтримка бюджету буде

“Прем’єр-міністр (Денис Шмигаль — ред.) не озвучив кінцевий варіант Бюджету. Бюджетний комітет засідає. Я думаю, що ми почуємо відповіді, але певні компроміси досягаються. Підтримка бюджету буде. Це нелегке для деяких наших колег рішення. І для освітнього комітету, і для медичного. Але тим не менш, ми розуміємо, що Бюджет поганий, але його треба підтримувати”, — заявив нардеп.

Також Гетманцев зазначив, що не виключає підтримки інших депутатських груп у розгляді законопроекту про Бюджет на 2021 рік.

Водночас, народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп, вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік.



Нагадаємо, завтра Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.

Додамо, що днями нардеп Данило Гетманцев розповів УНН про “позитиви” перед фінальним розглядом Бюджету на 2021 рік.