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Гетманцев розповів про “позитиви” перед фінальним розглядом Бюджету на 2021 рік

Гетманцев розповів про “позитиви” перед фінальним розглядом Бюджету на 2021 рік

Київ • УНН

 • 23251 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Відносними позитивними явищами в підготовці до другого читання проекту Бюджету на 2021 рік можна вважати збільшення на майже 4 мільярди видатків на медицину, зменшення дефіциту бюджету та скорочення видатків на утримання органів державної влади. Про це УНН розповів голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев.

“Є позитивні речі в підготовці Бюджету до другого читання. Наприклад, зменшення дефіциту, але лише на 0,5%, а не на запропонований нами варіант у понад 1%. Друге — збільшення видатків на медицину. Знову ж таки, лише на 4 мільярди гривень. Тоді як, глава МОЗ (Максим Степанов — ред.) вимагає збільшення фінансування на понад 50 мільярдів. Третє — дійсно було скорочено деякі видатки на фінансування органів державної влади. Наприклад, митниці та Бюро економічної безпеки. Але залишилися видатки на фінансування Офісу Президента. Така собі історія. Не те щоб це принципово вирішувало соціальні проблеми в країні, адже це суми не співставні, але з точки зору загальної справедливості — не час підвищувати видатки на утримання органів державної влади. Тому, питання до проекту Бюджету залишилися, але, кладучи руку на серце, можу сказати, що не бачу можливості істотно змінити проект Бюджету, знайшовши ті гроші, які необхідні для принципового вирішення соціальних проблем”, - зазначив глава комітету з питань фінансів.

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Також Гетманцев зазначив, що Бюджет повинен бути прийнятий якомога скоріше й підстав для затягування розгляду немає.

“Я не бачу підстав не підтримувати бюджет. Я розумію, що це треба зробити якнайшвидше, адже від цього залежить і місцевий бюджет, і вся фінансова система. Я розумію, що “дива не сталося” з цим проектом й не станеться. Це бюджет бідної країни, яка перебуває в кризовому становищі. Найбіднішої країни Європи. Таким цей бюджет і є, і буде. Навряд чи ми зможемо щось змінити. Ті зауваження, які в мене особисто були до проекту Бюджету, то вони, на жаль, залишилися. Але я буду підтримувати цей поганий Бюджет”, - зауважив нардеп.

Він також повідомив, що голова комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак планує, перед голосуванням за проект Бюджету на наступний рік, провести додаткові консультації, адже освітня сфера “була позбавлена перед другим читанням фінансування”.

“А чи буде загальна підтримка Бюджету й переконання інших колег — це предмет консультацій та перемовин. Я думаю, що можливі якісь компромісні варіанти. Десь буде якесь збільшення, але не в тому обсязі, на який розраховують колеги”, - підсумував Гетманцев.

Раніше Гетманцев заявляв, що Бюджет-2021 реальний та відповідає кризовому стану країни.

Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

За словами спікера Парламенту Дмитра Разумоква, у Верховній раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік вже наступного вівторка, 15 грудня.

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