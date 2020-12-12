Гетманцев рассказал о "позитивах" перед финальным рассмотрением бюджета на 2021 год

"Есть позитивные вещи в подготовке бюджета ко второму чтению. Например, уменьшение дефицита, но лишь на 0,5%, а не на предложенный нами вариант более чем 1%. Второе - увеличение расходов на медицину. Опять же, только на 4 миллиарда гривен. Тогда как, глава Минздрава (Максим Степанов - ред.) требует увеличения финансирования на более 50 млрд. Третье - действительно были сокращены некоторые расходы на финансирование органов государственной власти. Например, таможни и Бюро экономической безопасности. Но остались расходы на финансирование Офиса Президента. Такая история. Не то чтобы это принципиально решало социальные проблемы в стране, ведь это суммы не сопоставимые, но с точки зрения общей справедливости - не время повышать расходы на содержание органов государственной власти. Поэтому, вопрос к проекту бюджета остались, но, положа руку на сердце, могу сказать, что не вижу возможности существенно изменить проект бюджета, найдя те деньги, которые необходимы для принципиального решения социальных проблем", - отметил глава комитета по вопросам финансов.

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Также Гетманцев отметил, что бюджет должен быть принят как можно скорее и оснований для затягивания рассмотрения нет.

"Я не вижу оснований не поддерживать бюджет. Я понимаю, что это надо сделать как можно быстрее, ведь от этого зависит и местный бюджет, и вся финансовая система. Я понимаю, что "чуда не произошло" с этим проектом и не произойдет. Это бюджет бедной страны, находящейся в кризисном положении. Беднейшей страны Европы. Таким этот бюджет и есть, и будет. Вряд ли мы сможем что-то изменить. Те замечания, которые у меня лично были к проекту бюджета, то они, к сожалению, остались. Но я буду поддерживать этот плохой бюджет", - отметил нардеп.

Он также сообщил, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак планирует, перед голосованием за проект бюджета на следующий год, провести дополнительные консультации, ведь образовательная сфера "была лишена перед вторым чтением финансирования".

"А будет ли общая поддержка бюджета и убеждение других коллег - это предмет консультаций и переговоров. Я думаю, что возможны какие-то компромиссные варианты. Где будет какое-то увеличение, но не в том объеме, на который рассчитывают коллеги", - подытожил Гетманцев.

Ранее Гетманцев заявлял, что бюджет-2021 реальный и соответствует кризисному состоянию страны.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года поступил в Раду.

По словам спикера парламента Дмитрия Разумоква, в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год уже в следующий вторник, 15 декабря.