Кравчук розповіла, коли Рада розгляне Бюджет-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Фінальний проект бюджету на 2021 рік Верховна Рада України може розглянути у вівторок, 15 грудня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила народна депутатка України від фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук, інформує УНН.
“Позачергове засідання на цьому тижні не буде (проводитися — ред.). Це вже очевидно. І Бюджет (проект Бюджету на 2021 рік — ред.) попередньо, в графіку Верховної Ради, буде стояти на вівторок, 15 грудня. Сподіваюся, що Верховна Рада оперативно зможе прийняти (проект Бюджету на 2021 рік — ред.) й це не перетвориться на добу обговорень усіх правок. Насправді, у Верховної Ради є ще багато завдань на останній пленарний тиждень, окрім Бюджету", - зазначила народна обраниця.
Серед завдань Верховної Ради на наступний пленарний тиждень, Кравчук відзначила законопроекти робочої групи ВР щодо врегулювання конституційної кризи.
“Перед Бюджетом будуть розглядатися ще два законопроекти, які підготувала робоча група. Вони стосуються питання, яким чином будуть перевірятися декларації суддів КСУ. Це два законопроекти, які зареєстровані та мають бути розглянуті наступного тижня”, - зазначила нардепка.
Додамо, що раніше спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що цього тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення Держбюджету-2021, якщо депутати будуть готові голосувати за нього.
Нагадаємо, що 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021.
27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.
Зазначимо, що т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет заявив, що у проекті Держбюджету на 2021 рік загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП — 295,6 млрд грн.
Водночас міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.