Видатки на освіту у проекті Держбюджету-2021 становлять 6,6% від ВВП - Шкарлет

“Ознайомився з вимогами Профспілки працівників освіти і науки України. Як освітянин повністю їх підтримую. Постійно виступаю за дотримання прав педагогів на гідну зарплату та соціальний захист. Розумію, що фінансування освітньої галузі має бути одним із пріоритетів. Економити на освіті не можна… Згідно з проектом Держбюджету-2021 загальні видатки на освіту становлять 6,6% від ВВП”, - написав Сергій Шкарлет.

Він зазначив, що процес формування проекту Державного бюджету на 2021 рік був дуже складним.

“Проте вдалося відстояти підвищення рівня оплати праці для освітян у наступному році. На 20% заплановано збільшення посадових окладів (ставок заробітної плати) з 1 січня 2021 року. Постійно веду перемовини з Мінфіном та звертаюся до народних депутатів, щоб не переносити на пізніший термін наступне збільшення ще на 8,4%. Прогнозний зведений бюджет-2021 на освіту до другого читання становить 295,6 млрд грн (Державний та місцеві), з них видатки на освіту без місцевих бюджетів – 169,6 млрд грн”, - додав Шкарлет.

За його словами, також на наступний рік передбачено нову субвенцію для закладів освіти на боротьбу з пандемією коронавірусу. У проекті бюджету на ці заходи закладено 1 мільярд гривень.

“Наразі ми продовжуємо роботу над тим, щоб захистити всіх учасників освітнього процесу та зменшити ризик захворювання на коронавірус у закладах освіти. За ініціативи МОН та підтримки Уряду у 2020 році виділено майже 540 млн грн для шкіл на закупівлю дезінфекторів для рук і поверхонь; дозволено використовувати залишки коштів освітньої субвенції на закупівлю засобів індивідуального захисту”, - додав Сергій Шкарлет.

Нагадаємо, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 26 листопада.

А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.

Також нагадаємо, Шкарлет анонсував зміни формули фінансування вишів.