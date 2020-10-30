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Шкарлет анонсував зміни формули фінансування вишів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. У Міністерстві освіти і науки збираються проаналізувати наслідки застосування формули розподілу державних видатків для закладів вищої освіти і на основі цього розробити пропозиції про доцільність її зміни. Про це повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет під час засідання профільної робочої групи, передає УНН з посиланням на пресслужбу МОН.

“За попередньою оцінкою, формула не враховує певних важливих показників, які свідчать про результати діяльності закладів вищої освіти. Зокрема, не береться до уваги те, що ЗВО виконують і соціальну функцію, наприклад, щодо підтримки дітей-сиріт, студентів з тимчасово окупованих територій та ін. Окрім того, нормативно-правова база потребує вдосконалення. Робоча група має напрацювати необхідні зміни до формули. Розподіл видатків має бути справедливим”, — підкреслив Сергій Шкарлет.

Під час засідання представники вишів, як вказано, внесли кілька пропозицій, які нині опрацьовуються профільними структурними підрозділами міністерства.

Зазначається, що до складу робочої групи входять науковці, практичні працівники, керівники (ректори) закладів вищої освіти, представники інститутів громадянського суспільства, посадові особи МОН.

Зазначимо, що формула розподілу видатків державного бюджету між закладами вищої освіти затверджена постановою Кабміну від 24 грудня 2019 року № 1146.

Нагадаємо, у січні в МОН повідомляли, що з 2020 року виші фінансуються за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування порівняно із бюджетом минулого року.

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