МОН цього року розподілить між закладами вищої освіти понад 16 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Міністерство освіти і науки України розподілить між закладами вищої освіти у 2020 році понад 16 млрд гривень за рядом показників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу відомства.
"Міністерство освіти і науки опублікувало детальний розподіл коштів з державного бюджету між закладами вищої освіти. Всього на університети у 2020 році МОН витратить 16,26 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
За інформацією МОН, з 2020 року заклади вищої освіти фінансуються за формулою, де університети з кращими результатами діяльності отримують більше фінансування порівняно із бюджетом минулого року. Відповідне рішення схвалив уряд 24 грудня 2019 року.
"Розрахунок обсягу фінансування у 2020 році робився МОН за конкретними показниками, серед яких: масштаб університету, контингент, регіональний коефіцієнт, позиції у міжнародних рейтингах, обсяг коштів на дослідження, які університет залучає від бізнесу чи з міжнародних грантів", - йдеться у повідомленні.
Окрім того, з 2021 року до цих показників додасться працевлаштування випускників, які МОН буде відслідковувати через онлайн-систему.
"Фінансування за формулою отримають 136 закладів вищої освіти та 12 їхніх філій, які мають власні кошториси. У 2020 році 94 заклади отримають 100-120% від бюджету 2019 року, а 54 – 95-99% від бюджету 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Як повідомило міністерство, у 2020 році 17 університетів отримали збільшення фінансування на понад 15 млн гривень. З-поміж них – Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Львівська політехніка, Харківський політехнічний інститут, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет тощо.
Нагадаємо, 16 січня набрав чинності закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти".