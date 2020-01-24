МОН в этом году распределит между вузами более 16 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Министерство образования и науки Украины распределит между вузами в 2020 году более 16 млрд гривен по ряду показателей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Министерство образования и науки опубликовало детальное распределение средств из государственного бюджета между вузами. Всего на университеты в 2020 году МОН потратит 16,26 млрд грн", - говорится в сообщении.
По информации МОН, с 2020 года высшие учебные заведения финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом прошлого года. Соответствующее решение приняло правительство 24 декабря 2019 года.
"Расчет объема финансирования в 2020 году делался МОН по конкретным показателям, среди которых: масштаб университета, контингент, региональный коэффициент, позиции в международных рейтингах, объем средств на исследования, которые университет привлекает от бизнеса или с международных грантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 2021 года к этим показателям добавится трудоустройства выпускников, которых МОН будет отслеживать через онлайн-систему.
"Финансирование по формуле получат 136 высших учебных заведений и 12 их филиалов, которые имеют собственные сметы. В 2020 году 94 учреждения получат 100-120% от бюджета 2019 года, а 54 - 95-99% от бюджета 2019 года", - говорится в сообщении.
Как сообщило министерство, в 2020 году 17 университетов получили увеличение финансирования на более 15 млн гривен. Среди них - Киевский политехнический институт им. И. Сикорского, Львовская политехника, Харьковский политехнический институт, Сумской государственный университет, Ужгородский национальный университет и др.
Напомним, 16 января вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования".