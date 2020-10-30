Шкарлет анонсировал изменения формулы финансирования вузов
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В Министерстве образования и науки собираются проанализировать последствия применения формулы распределения государственных расходов для учреждений высшего образования и на основе этого разработать предложения о целесообразности ее изменения. Об этом сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет во время заседания профильной рабочей группы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.
"По предварительной оценке, формула не учитывает определенных важных показателей, которые свидетельствуют о результатах деятельности высших учебных заведений. В частности, не принимается во внимание то, что УВО выполняют и социальную функцию, например, по поддержке детей-сирот, студентов с временно оккупированных территорий и др. Кроме того, нормативно-правовая база нуждается в совершенствовании. Рабочая группа должна разработать необходимые изменения в формулу. Распределение расходов должно быть справедливым", - подчеркнул Сергей Шкарлет.
Во время заседания представители вузов, как указано, внесли несколько предложений, которые сейчас прорабатываются профильными структурными подразделениями министерства.
Отмечается, что в состав рабочей группы входят ученые, практические работники, руководители (ректоры) высших учебных заведений, представители институтов гражданского общества, должностные лица МОН.
Отметим, что формула распределения расходов государственного бюджета между вузами утверждена постановлением Кабмина от 24 декабря 2019 года № 1146.
Напомним, в январе в МОН сообщали, что с 2020 года вузы финансируются по формуле, где университеты с лучшими результатами деятельности получают больше финансирования по сравнению с бюджетом прошлого года.