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Кравчук рассказала, когда Рада рассмотрит Бюджет-2021

Кравчук рассказала, когда Рада рассмотрит Бюджет-2021

Киев  •  УНН

 • 15374 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Финальный проект бюджета на 2021 год Верховная Рада Украины может рассмотреть во вторник, 15 декабря. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает УНН.

"Внеочередное заседание на этой неделе не будет (проводиться - ред.). Это уже очевидно. И Бюджет (проект бюджета на 2021 год - ред.) предварительно, в графике Верховной Рады, будет стоять на вторник, 15 декабря. Надеюсь, что Верховная Рада оперативно сможет принять (проект бюджета на 2021 год - ред.) и это не превратится в сутки обсуждений всех правок. На самом деле, у Верховной Рады есть еще много задач на последней пленарной неделе, кроме бюджета", - отметила народная избранница.

Среди задач Верховной Рады на следующей пленарной неделе, Кравчук отметила законопроекты рабочей группы ВР по урегулированию конституционного кризиса.

"Перед Бюджетом будут рассматриваться еще два законопроекта, которые подготовила рабочая группа. Они касаются вопроса, каким образом будут проверяться декларации судей КСУ. Это два законопроекта, которые зарегистрированы и должны быть рассмотрены на следующей неделе", - отметила нардеп.

Добавим, что ранее спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на этой неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия Госбюджета-2021, если депутаты будут готовы голосовать за него.

Напомним, что 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Бюджета-2021.

27 ноября финальный проект бюджета-2021 поступил в Раду.

Отметим, что и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявил, что в проекте госбюджета на 2021 год общие расходы на образование составляют 6,6% от ВВП - 295,6 млрд грн.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

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