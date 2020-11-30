Разумков розповів, коли парламент може ухвалити Держбюджет-2021

Він нагадав, що проект Держбюджету-2021 надійшов до парламенту із запізненням.

“Ви знаєте складність цього документу. Не враховуючи навіть ті непрості умови в яких сьогодні знаходиться держава, його треба вивчити ретельно. Тому що це не просто якийсь закон. Це фінансовий документ, по якому наступний рік буде жити наша держава. Тому у нас є десять днів і, навіть, якщо б ми могли зробити це швидше (ухвалити Держбюджет — Ред.), це нереально. Нам потрібен час для того, щоб в тому числі, його доопрацювати”, — сказав Разумков.

Голова Верховної Ради зауважив, що бачить достатньо конструктивну позицію всіх фракцій щодо проекту Держбюджета на наступний рік.

“Я сподіваюсь, що ті помилки, які ще ми бачимо в бюджеті, вони також будуть виправлені, але десять днів спливає наступного тижня. Наступний тиждень — не пленарний. Я почув чітку позицію від всіх депутатських фракцій та груп, що якщо буде згода голосувати, якщо ми будемо бачити розуміння, що цей законопроект про бюджет на 2021 рік може бути прийнятий на наступному тижні — це десь близько, мабуть, четверга або середи, то парламент буде готовий зібратися на позачергове засідання. Якщо — ні, то наступного пленарного тижня ми зможемо його розглянути. Станом на сьогодні часу нам вистачає для того, щоб бюджет був прийнятий і, щоб не заходити в так звану „новорічну бюджетну ніч“”, — резюмував Разумков.

Нагадаємо, Кабмін схвалив фінальний проект Бюджету-2021 26 листопада. А 27 листопада доопрацьований до другого читання проект закону про Державний бюджет на 2021 рік уже надійшов на розгляд Верховної Ради.