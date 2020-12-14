У “Слузі народу” сумніваються в наявності голосів за Бюджет-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп, вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік. Про це політик заявив під час брифінгу за підсумками засідання фракції “Слуга народу”, інформує УНН.
“Я тут з обережністю говорив, що їх немає. Чи це буде без підтримки якихось депутатських груп і фракцій — я не знаю. Бачу, що багато колег коливаються. Наприклад, “Суспільне Телебачення” воно фінансується на 2,2 мільярда. І цей список можна продовжити. Можливо, нам треба прибрати другорядні речі й направити це (кошти — ред.) на медицину?” - заявив нардеп.
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Як повідомляв УНН, 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.
Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.
Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.
Нагадаємо, завтра Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.