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У “Слузі народу” сумніваються в наявності голосів за Бюджет-2021

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 грудня. УНН. Народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп, вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік. Про це політик заявив під час брифінгу за підсумками засідання фракції “Слуга народу”, інформує УНН.

У “Слузі народу” сумніваються в наявності голосів за Бюджет-2021

“Я тут з обережністю говорив, що їх немає. Чи це буде без підтримки якихось депутатських груп і фракцій — я не знаю. Бачу, що багато колег коливаються. Наприклад, “Суспільне Телебачення” воно фінансується на 2,2 мільярда. І цей список можна продовжити. Можливо, нам треба прибрати другорядні речі й направити це (кошти — ред.) на медицину?” - заявив нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гетманцев розповів про “позитиви” перед фінальним розглядом Бюджету на 2021 рік

Як повідомляв УНН, 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік.

Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.

Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.

Нагадаємо, завтра Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.

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