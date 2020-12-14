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В "Слуге народа" сомневаются в наличии голосов за Бюджет-2021

Киев • УНН

 • 11982 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Качура сомневается, что без поддержки других депутатских групп, хватит голосов для утверждения бюджета на 2021 год. Об этом политик заявил во время брифинга по итогам заседания фракции "Слуга народа", информирует УНН.

В "Слуге народа" сомневаются в наличии голосов за Бюджет-2021

"Я здесь с осторожностью говорил, что их нет. Будет ли это без поддержки каких депутатских групп и фракций - я не знаю. Вижу, что многие коллеги колеблются. Например, «Суспильне Телевидение" оно финансируется на 2,2 миллиарда. И этот список можно продолжить. Возможно, нам надо убрать второстепенные вещи и направить это (средства - ред.) на медицину?" - заявил нардеп.

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Как сообщал УНН, 26 ноября Кабмин одобрил финальный проект Государственного бюджета на 2021 год.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов воздержался от голосования за документ и раскритиковал медицинские расходы в бюджете-2021.

Уже 27 ноября финальный проект бюджета-2021 года поступил в Раду.

Напомним, завтра Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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