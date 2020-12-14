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В Україні 50 тисяч лікарів-пенсіонерів, інтерни збираються за кордон — Степанов

Київ • УНН

 • 21875 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На цей час у медичній галузі України працює 50 тисяч лікарів пенсійного віку. Про це в ефірі одного з телеканалів розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує УНН.

В Україні 50 тисяч лікарів-пенсіонерів, інтерни збираються за кордон — Степанов

“Ми повинні це зробити (підвищити зарплату медпрацівникам — ред.), бо вони поїдуть в Польщу, Німеччину, Чехію. Я сьогодні проводив медичну раду, яка складається з провідних фахівців нашої країни. Вони говорять: „перше, чим займаються інтерни, виключно вчать іноземну мову, бо вони всі збираються їхати з країни“. У нас 50 тисяч лікарів пенсійного віку. Ми можемо прокинутися одного разу в країні, в якій буде апокаліпсис. Може бути все: ліжко, кисень, апарати. Але не буде лікаря й медичної сестри”, — заявив міністр.

Степанов нагадав, що не підтримує нинішню редакцію Державного бюджету на 2021 рік.

“Категорично — ні. Я про цю позицію говорю вже декілька місяців. Я вважаю, що в нас буде катастрофа в ситуації, якщо ми залишимо заробітні плати медичних працівників на тому рівні, на якому вони є. Я не розумію, чим завинили медичні працівники перед Україною, що ми їм платимо, підкреслюю, заробітну плату на рівні виплат по безробіттю. Що вони ще повинні зробити? Яким ще „живим щитом“ повинні стати між нами й хворобою, ніж те, що вони вже зробили при „ковіді?“”, — сказав урядовець.

Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання Державний бюджет на 2021 рік, в якому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн — для проведення вакцинації населення від коронавірусу. За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

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