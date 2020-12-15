Максим Степанов звернувся до ВР з проханням підвищити зарплати медикам
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся з відеозверненням до народних депутатів, в якому закликав парламентаріїв істотно підвищити зарплати медиків у 2021 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на відеозвернення міністра в Facebook.
“Так, бюджет збалансований, але цей баланс не може влаштовувати. Він несправедливий по відношенню до наших медиків, заробітна плата яких повинна фінансуватися в необхідному обсязі”, — заявив Максим Степанов.
Він закликав народних депутатів виконати загальний борг перед медпрацівниками і забезпечити їм підвищення зарплат.
За його словами, якщо зарплати медиків залишаться на нинішньому рівні, вони почнуть масово виїжджати з країни, з огляду на високий попит на медпрацівників за кордоном.
“Якщо держава не забезпечить гідну зарплату медичним працівникам, то вони масово почнуть виїжджати з країни за кордон, де на них чекають з нетерпінням”, — підкреслив Максим Степанов.
За його словами, справедливі зарплати лікарів — це 23 тис. грн, середнього медперсоналу — 17 тис. грн, молодшого медперсоналу — 12 тис. грн. Такий рівень оплати праці медпрацівників був закладений МОЗ. І міністерство сподівається, що він буде врахований під час голосування за проект бюджету-2021.
Як повідомляв УНН, сьогодні Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік. Максим Степанов виступає категорично проти затвердженої редакції документа, попереджаючи, що Україну чекає катастрофа через низькі зарплати медиків і недостатнє фінансування медицини.
Документ також повністю розкритикувала відомий лікар-інфекціоніст Ольга Голубовська. Вона закликала нардепів не голосувати за цей законопроект і переглянути витрати на медицину в Держбюджеті-2021.