Будьте людьми: Голубовська закликала нардепів переглянути Держбюджет-2021

“Я хочу звернутися до тих народних депутатів, у яких ще є якась совість. Чи не голосуйте за цей бюджет, в якому медицина знову фінансується за залишковим принципом. Так, так було завжди. Але зараз явно не той час. Цей бюджет ще далі триматиме докторів з зарплатою, яку можна порівняти з виплатами по безробіттю”, — зазначає Голубовська.

За її словами, цей законопроект про бюджет не дозволить змінити тарифи, які не відповідають реальним цифрам, а виплат по “ковідному” пакету вистачить тільки на перший квартал 2021 року, при цьому на протидію інфекційних хвороб виділено менше грошей, ніж у 2020 році.

“На існування інфекційних стаціонарів в режимі „готовності“ грошей немає. Пройде ця пандемія, яка врятувала нашу службу від знищення такою страшною ціною, і знову все повернеться на круги своя — велика частина інфекційних стаціонарів не виживе. Природно, разом з інфекціоністами. І це — в країні хронічних епідемій. А зараз ще і світових пандемій”, — підкреслила лікар.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов про голосування за бюджет: від нього залежить безпосередньо наше життя

Вона також зазначила, що в проекті бюджету на 2021 рік у два рази знижений бюджет на інтернатуру, що схоже на “сучасну тактику видавлювання фахівців з країни”.

“І, нарешті, близько 4% ВВП на медицину — це порушення закону „Про Державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“, де самі наші горе-реформатори заклали 5% ВВП. (Це той самий закон нібито про „реформу охорони здоров’я“, а насправді — про гроші, куди вони йдуть і за ким... Інтересів хворих там немає і близько”, — вважає Голубовська.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Степанов утримався від голосування за доопрацьований держбюджет на 2021 рік

При цьому лікар підтримала позицію міністра охорони здоров’я України Максима Степанова про підвищення зарплат медпрацівникам: Без вирішення цього питання в сучасному світі, де нестача персоналу, ліберальний підхід до підтвердження диплома неминуче призведе до величезного відтоку кадрів. Причому всіх — лікарів, середнього медичного персоналу. Не може висококваліфікована людина, 10 років витративши на навчання в одному з найважчих вузів, отримувати зарплату, нижче якої тільки мінімальна пенсія. Це принизливо“.

“Перегляньте бюджет, панове присяжні засідателі, будь ласка. Будьте людьми”, — резюмувала Голубовська.

Нагадаємо, завтра Верховна Рада на засіданні розгляне законопроекти про Державний бюджет України на 2021 рік.