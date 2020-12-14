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Будьте людьми: Голубовская призвала нардепов пересмотреть Госбюджет-2021

Киев • УНН

 • 20623 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В случае принятия законопроекта о Госбюджете на 2021 год медики останутся с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице. Об этом на своей странице в Facebook заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская, призвав нардепов пересмотреть проект закона, передает УНН.

Будьте людьми: Голубовская призвала нардепов пересмотреть Госбюджет-2021

“Я хочу обратиться к тем народным депутатам, у которых еще есть какая-то совесть. Не голосуйте этот бюджет, в котором медицина опять финансируется по остаточному принципу. Да, так было всегда. Но сейчас явно не то время. Этот бюджет опять оставит докторов с зарплатой, сопоставимой с выплатами по безработице”, — отмечает Голубовская.

По ее словам, этот законопроект о бюджете не позволит изменить тарифы, которые не соответствуют реальным цифрам, а выплат по “ковидному” пакету хватит только на первый квартал 2021 года, при этом на противодействие инфекционным болезням выделено меньше денег, чем в 2020 году.

“На существование инфекционных стационаров в режиме „готовности“ денег нет. Пройдет эта пандемия, которая спасла нашу службу от уничтожения такой страшной ценой, и опять все вернется на круги своя — большая часть инфекционных стационаров не выживет. Естественно, вместе с инфекционистами. И это — в стране хронических эпидемий. А сейчас еще и мировых пандемий”, — подчеркнула врач.

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Она также отметила, что в проекте бюджета на 2021 год в два раза снижен бюджет на интернатуру, что похоже на “современную тактику выдавливания специалистов из страны”.

“И, наконец, около 4% ВВП на медицину — это нарушение закона „Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення“, где сами наши горе-реформаторы заложили 5% ВВП. (Это тот самый закон якобы про „реформу здравоохранения“, а на самом деле — про деньги, куда они идут и за кем... Интересов больных там нет и близко”, — считает Голубовская.

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При этом врач поддержала позицию министра здравоохранения Украины Максима Степанова о повышении зарплат медработникам: Без решения этого вопроса в современном мире, где нехватка персонала, либеральный подход к подтверждению диплома неизбежно приведет к огромному оттоку кадров. Причем всех — врачей, среднего медицинского персонала. Не может высококвалифицированный человек, 10 лет потративший на обучение в одном из самых тяжелых вузов, получать зарплату, ниже которой только минимальная пенсия. Это унизительно“.

“Пересмотрите бюджет, господа присяжные заседатели, пожалуйста. Будьте людьми”, — резюмировала Голубовская.

Напомним, завтра Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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