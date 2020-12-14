Степанов о голосовании за бюджет: от него зависит напрямую наша жизнь

"На этой неделе состоится очень важное событие, которое без преувеличения повлияет на жизнь каждого из нас. Это голосование за бюджет 2021 года... За все годы люди разуверились в том, что власть может сделать их жизнь комфортнее и безопаснее, что власть будет ставить их в приоритет. На самом деле, от этого бюджета напрямую зависит жизнь каждого украинца", - сказал Максим Степанов.

Он отметил, что от принятого бюджета будет зависеть, как будут лечить людей, придется ли им платить самим за лечение и кто их будет лечить.

"Если мы говорим о нашем бюджете на следующий год, о тех цифрах, которые сейчас есть - да, он сбалансирован, и здесь у меня нет никаких сомнений, что он сбалансирован. Но я могу сказать честно, я об этом говорил неоднократно, что меня такой баланс точно не устраивает. Мне кажется, что здравоохранение и оборона - это самые приоритетные отрасли, которые вообще могут существовать", - добавил министр.

По его словам, финансирование здравоохранения должно быть справедливым, в том числе, зарплат медиков.

"Я прошу каждого политика, который будет, в том числе, голосовать, наших народных депутатов, относиться действительно с уважением к нашим украинским медикам. Это очень хорошо, когда мы им благодарны, и это правильно, и мы так должны делать каждый день... Но кроме слов благодарности, мне кажется, надо еще доказать это своими делами. В моем понимании что такое сбалансированный, сбалансированный - это справедливый", - сказал Степанов.

"А справедливая заработная плата для наших медицинских работников в сегодняшних условиях - это 23 тыс. грн для врача, 17 тыс. грн для среднего медицинского персонала и 12 тыс. грн для младшего персонала", - добавил Степанов.

Напомним, Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению Государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

Также напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сказал, что в Верховной Раде могут рассмотреть проект Государственного бюджета на 2021 год 15 декабря.