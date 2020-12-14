Степанов про голосування за бюджет: від нього залежить напряму наше життя
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Цього тижня Верховна Рада розгляне проект Державного бюджету на 2021 рік, від якого напряму залежить життя кожного українця. І фінансування сфери охорони здоров’я має бути справедливим, у тому числі, зарплат медиків. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Цього тижня відбудеться надзвичайно важлива подія, яка без перебільшення вплине на життя кожного з нас. Це голосування за бюджет 2021 року… За всі роки люди зневірилися в тому, що влада може зробити їхнє життя комфортнішим і безпечнішим, що влада буде ставити їх в пріоритет. Насправді ж, від цього бюджету напряму залежить життя кожного українця”, - сказав Максим Степанов.
Він зазначив, що від ухваленого бюджету залежатиме, як лікуватимуть людей, чи доведеться їм платити самим за лікування і хто їх буде лікувати.
“Якщо ми говоримо про наш бюджет на наступний рік, про ті цифри, які зараз є - так, він збалансований, і тут в мене нема жодного сумніву, що він збалансований. Але я можу сказати чесно, я про це говорив неодноразово, що мене такий баланс точно не влаштовує. Мені здається, що охорона здоров’я і оборона - це найпріоритетніші галузі, які взагалі можуть існувати”, - додав міністр.
За його словами, фінансування сфери охорони здоров’я має бути справедливим, у тому числі, зарплат медиків.
“Я прошу кожного політика, який буде, в тому числі, голосувати, наших народних депутатів, ставитися дійсно з повагою до наших українських медиків. Це дуже добре, коли ми їм дякуємо, і це правильно, і ми так повинні робити кожного дня… Але окрім слів подяки, мені здається, треба ще довести це своїми справами. В моєму розумінні що таке збалансований, збалансований - це справедливий”, - сказав Степанов.
"А справедлива заробітна плата для наших медичних працівників в сьогоднішніх умовах - це 23 тис. грн для лікаря, 17 тис. грн для середнього медичного персоналу і 12 тис. грн для молодшого персоналу”, - додав Степанов.
Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання Державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.
За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.
Також нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що у Верховній Раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік 15 грудня.