Степанов про голосування за бюджет: від нього залежить напряму наше життя

“Цього тижня відбудеться надзвичайно важлива подія, яка без перебільшення вплине на життя кожного з нас. Це голосування за бюджет 2021 року… За всі роки люди зневірилися в тому, що влада може зробити їхнє життя комфортнішим і безпечнішим, що влада буде ставити їх в пріоритет. Насправді ж, від цього бюджету напряму залежить життя кожного українця”, - сказав Максим Степанов.

Він зазначив, що від ухваленого бюджету залежатиме, як лікуватимуть людей, чи доведеться їм платити самим за лікування і хто їх буде лікувати.

“Якщо ми говоримо про наш бюджет на наступний рік, про ті цифри, які зараз є - так, він збалансований, і тут в мене нема жодного сумніву, що він збалансований. Але я можу сказати чесно, я про це говорив неодноразово, що мене такий баланс точно не влаштовує. Мені здається, що охорона здоров’я і оборона - це найпріоритетніші галузі, які взагалі можуть існувати”, - додав міністр.

За його словами, фінансування сфери охорони здоров’я має бути справедливим, у тому числі, зарплат медиків.

“Я прошу кожного політика, який буде, в тому числі, голосувати, наших народних депутатів, ставитися дійсно з повагою до наших українських медиків. Це дуже добре, коли ми їм дякуємо, і це правильно, і ми так повинні робити кожного дня… Але окрім слів подяки, мені здається, треба ще довести це своїми справами. В моєму розумінні що таке збалансований, збалансований - це справедливий”, - сказав Степанов.

"А справедлива заробітна плата для наших медичних працівників в сьогоднішніх умовах - це 23 тис. грн для лікаря, 17 тис. грн для середнього медичного персоналу і 12 тис. грн для молодшого персоналу”, - додав Степанов.

Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання Державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.

Також нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков сказав, що у Верховній Раді можуть розглянути проект Державного бюджету на 2021 рік 15 грудня.