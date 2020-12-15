Максим Степанов обратился к ВР с просьбой повысить зарплаты медикам

“Да, бюджет сбалансирован, но этот баланс не может устраивать. Он несправедливый по отношению к нашим медикам, заработная плата которых должна финансироваться в необходимом объеме”, — заявил Максим Степанов.

Он призвал народных депутатов выполнить общий долг перед медработниками и обеспечить им повышение зарплат.

По его словам, если зарплаты медиков останутся на нынешнем уровне, они начнут массово выезжать из страны, учитывая высокий спрос на медработников за границей.

“Если государство не обеспечит достойную зарплату медицинским работникам, то они массово начнут выезжать из страны за границу, где на них ждут с нетерпением”, — подчеркнул Максим Степанов.

По его словам, справедливые зарплаты врачей — это 23 тыс. грн, среднего медперсонала — 17 тыс. грн, младшего медперсонала — 12 тыс. грн. Такой уровень оплаты труда медработников был заложен Минздравом. И министерство надеется, что он будет учтен при голосовании за проект бюджета-2021.

Как сообщал УНН, сегодня Верховная Рада на заседании рассмотрит законопроекты о Государственном бюджете Украины на 2021 год. Максим Степанов выступает категорически против утвержденной редакции документа, предупреждая, что Украину ждет катастрофа из-за низких зарплат медиков и недостаточного финансирования медицины.

Документ также полностью раскритиковала известный врач-инфекционист Ольга Голубовская. Она призвала нардепов не голосовать за этот законопроект и пересмотреть расходы на медицину в Госбюджете-2021.