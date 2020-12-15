Рада сьогодні розгляне Бюджет-2021, питання НАЗК та "особливий статус" Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Верховна Рада України на пленарному засіданні у вівторок, 15 грудня, планує розглянути низку законопроектів, зокрема - у другому читанні проект Держбюджету на 2021 рік. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.
Так, йдеться про проект закону №4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.
Нардепи також розглянуть проект закону №4467 про внесення зміни до статті 1 Закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей".
Також планується розглянути проект закону №4464 про внесення змін до статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я (щодо пільг та підвищення оплати праці професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють в системі охорони здоров'я).
Окрім того, Рада має намір сьогодні розглянути проект закону №4470 про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції. А також - проект закону №4471 про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення особливостей складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 172-4-172-9 та 188-46, 212-15 стосовно судді, судді Конституційного Суду України. Ці законопроекти спрямовані на розблокування роботи НАЗК після рішення КСУ від 27 жовтня.
Також повторного розгляду після доопрацювання у Раді очікують сьогодні два законопроекти з пропозиціями Президента: №3491 "Про внесення змін до Закону України "Про державну службу" щодо кандидатського резерву" та №3014 "Про електронні комунікації".
Нагадаємо, бюджетний комітет Верховної Ради України затвердив проект Бюджету на 2021 рік та вніс зміни до Бюджетного кодексу.
Також повідомлялося, що народний депутат України від фракції “Слуга народу” Олександр Качура сумнівається, що без підтримки інших депутатських груп вистачить голосів для затвердження Бюджету на 2021 рік.
Як повідомляв УНН, 26 листопада Кабмін схвалив фінальний проект Державного бюджету на 2021 рік і спрямував його до парламенту.
Додамо, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов утримався від голосування за документ та розкритикував медичні видатки у Бюджеті-2021.
Вже 27 листопада фінальний проект Бюджету-2021 надійшов до Ради.