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Степанов - нардепам: сравните свою зарплату и медиков перед голосованием за Бюджет-2021

Киев • УНН

 • 21395 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал народных депутатов Украины избавиться от инфантильности и сравнить свою заработную плату с заработной платой медиков перед тем, как голосовать за Бюджет на 2021 год. Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 15 декабря, передает корреспондент УНН.

Степанов - нардепам: сравните свою зарплату и медиков перед голосованием за Бюджет-2021

"Уже сегодня состоится голосование за проект закона о Государственном бюджете на 2021 год, и уже сегодня мы поймем, в приоритете ли для народных избранников наше с вами здоровье и ценится ли труд медицинских работников. За последний год мы много слышали слов благодарности, благодарности медицинским работникам за ту борьбу, которую они ведут каждый день за нашу жизнь. И мне очень интересно, как эти слова отобразятся в конкретных делах... Наши врачи все чаще заглядывают на сайты "работа за рубежом", зная, что поехав в любую другую европейскую страну: в Польшу, Чехию, Словакию, Германию, они будут получать в десятки раз больше заработную плату, чем в Украине... Зарплата медика в Украине на уровне выплат по безработице, зарплата врача в Польше - около 2,5 тысячи евро", - отметил он.

По его словам, медицинская система Украины находится под угрозой.

"Обращаюсь к народным депутатам, избавьтесь наконец от своей инфантильности, хватит уже думать, "а может обойдется", на этот раз не обойдется, необходимо принимать важные решения, необходимо понять ту реальность, в которой мы живем, и понять возможные последствия, которые нас ждут при принятии таких цифр финансирования медицины. Медицинская система Украины... она действительно под угрозой существования... Я считаю, что это вопрос именно национальной безопасности. Становясь депутатами, вы брали на себя ответственность за украинцев, за их безопасность, за создание условий для их работы и достойной жизни. Неужели за этот год что-то так кардинально изменилось?" - добавил Степанов.

Он отметил, что сейчас средняя заработная плата медика составляет 9000 гривен.

"Средняя заработная плата человека, от которого зависит жизнь другого человека, пациента, человека, который круглосуточно думает о своем пациенте, который спасает этого пациента... Посмотрите сообщение, какая у вас заработная плата, и сравните, и подумайте, как этот человек может жить за это деньги. Средняя заработная плата среднего медицинского персонала составляет 7000 гривен, младшего медицинского персонала - 5000 гривен", - подытожил он.

Так, по его словам заработная плата врачей должна быть на уровне 23 тыс. грн, среднего медперсонала - 17 тыс. грн, младшего медперсонала - 12 тыс. грн.

Напомним, бюджетный комитет Верховной Рады Украины утвердил проект Бюджета на 2021 год и внес изменения в Бюджетный кодекс. 15 декабря его будет рассматривать Рада.

Так, Степанов против утвержденной редакции документа, предупреждая, что Украину ожидает катастрофа из-за низких зарплат медиков и недостаточного финансирования медицины, и воздержался от голосования за него.

К тому же врач-инфекционист Ольга Голубовская также раскритиковала законопроект и призвала нардепов не голосовать за этот законопроект и пересмотреть расходы на медицину в Госбюджете-2021.

Добавим, что в доработанном правительством ко второму чтению Государственном бюджете на 2021 год на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн - для проведения вакцинации населения от коронавируса. В то же время, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в Бюджете на 2021 год.

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