Мінфін обіцяє за результатами першого кварталу переглянути бюджет на медицину

“Ті зобов’язання, які ми на себе взяли — що за результатами першого кварталу ми знайдемо можливість і переглянемо бюджет на медицину, якщо у нас для цього будуть відповідні доходні джерела”, — заявив Марченко.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо критики глави МОЗ Максима Степанова проекту бюджету, Марченко зазначив що “в уряді багато міністрів”.

“Не можна в період пандемії маніпулювати цими речима і визначати, що ця сфера має бути пріоритетною. Тому що, якби ми прийняли той бюджет, який пропонував Степанов, ми мали б десь забирати ці кошти. Це могли бути кошти, можливо, освітян, можливо, пенсіонерів. Ми цього дозволити не могли. Разом з тим, ми гарантуємо ріст заробітних плат медиків на 30%, ми гарантуємо, що бюджет порівняно з 2019 роком на медицину зріс на 50 млрд, а порівняно з 2020-м на 36 млрд. це ми чітко гарантуємо, і ми це забезпечимо”, — сказав він.

Нагадаємо, народні депутати сьогодні ухвалили в другому читанні і в цілому законопроект № 4000 про Державний бюджет України на 2021 рік.