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Минфин обещает по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Расходы из Государственного бюджета-2021 на медицину по результатам первого квартала года будут пересмотрены, если будут соответствующие доходные источники. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко по итогам заседания Верховной Рады во вторник, передает корреспондент УНН.

Минфин обещает по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину

“Те обязательства, которые мы на себя взяли — что по результатам первого квартала мы найдем возможность и пересмотрим бюджет на медицину, если у нас для этого будут соответствующие доходные источники”, — заявил Марченко.

Отвечая на вопрос журналиста о критике главы Минздрава Максима Степанова проекта бюджета, Марченко отметил что “в правительстве много министров”.

“Нельзя в период пандемии манипулировать этими вещами и определять, что эта сфера должна быть приоритетной. Потому что, если бы мы приняли тот бюджет, который предлагал Степанов, мы должны где-то забирать эти средства. Это могли быть средства, возможно, педагогов, возможно, пенсионеров. Мы этого позволить не могли. Вместе с тем, мы гарантируем рост заработных плат медиков на 30%, мы гарантируем, что бюджет по сравнению с 2019 годом на медицину вырос на 50 млрд, а по сравнению с 2020-м на 36 млрд. Это мы четко гарантируем, и мы это обеспечим”, — сказал он.

Напомним, народные депутаты сегодня приняли во втором чтении и в целом законопроект № 4000 о Государственном бюджете Украины на 2021 год.

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