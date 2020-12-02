"Ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі": Степанов про бюджет на медицину

“По наших розрахунках ця сума складає 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті. Ми готові відповісти за кожну гривню, бо кожна гривня порахована", - зазначив Степанов.

З його слів, є кілька закладених речей у цю цифру.

"... це заробітна плата наших лікарів, наших медичних сестер, наших санітарів, санітарок. Всіх тих людей, завдяки яким ми отримуємо здоров’я, завдяки яким ми живемо, і ми зараз це побачили на прикладі “ковіду”. Заробітна плата лікаря не може бути 6-7-8 тис. грн, те, що в нас відбувається зараз. Це неприпустимо. Я не хочу нікого жахати, але в один день ми можемо просто прокинутися в країні, з якої лікарі всі поїдуть. Просто поїдуть в ті країни, в яких цінують лікаря”, - зазначив міністр.

За його словами, вони розрахували, яка повинна бути заробітна плата лікарів, що вони повинні запропонувати лікарям - це 23 тис. грн для лікаря.

Також він зауважив, що у бюджетному запиті суми розраховані "по кожному конкретному захворюванні". Він зазначив, що у ці суми входять всі лікарські засоби, медичні вироби, необхідні для лікування.

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“Я буду зустрічатися з усіма головами фракцій, для того, щоб довести їм усі цифри, усі ті розрахунки, які Міністерство охорони здоров’я готувало у своєму бюджетному запиті. Я хочу, щоб під час голосування усі народні депутати чітко усвідомлювали, за що вони голосують. Або вони проголосують за заробітну плату 23 тис. грн, 17 тис. грн і 12 тис. грн, або вони проголосують за заробітну плату 9 тис. грн для лікаря, 8-9 тис. грн для лікаря, 5-6 тис. грн для медичної сестри і так далі”, - сказав Степанов.

Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.

За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.