"Ми можемо прокинутися в країні, з якої поїдуть лікарі": Степанов про бюджет на медицину
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Заробітна плата медичних працівників в Україні наразі неприпустимо низька. Саме тому Міністерство охорони здоров’я заклало у свій бюджетний запит в 296 млрд грн на 2021 рік підвищення зарплати лікарям до 23 тис. грн, як і вартість лікування конкретних захворювань. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“По наших розрахунках ця сума складає 296 млрд грн. Це те, що ми подали у своєму бюджетному запиті. Ми готові відповісти за кожну гривню, бо кожна гривня порахована", - зазначив Степанов.
З його слів, є кілька закладених речей у цю цифру.
"... це заробітна плата наших лікарів, наших медичних сестер, наших санітарів, санітарок. Всіх тих людей, завдяки яким ми отримуємо здоров’я, завдяки яким ми живемо, і ми зараз це побачили на прикладі “ковіду”. Заробітна плата лікаря не може бути 6-7-8 тис. грн, те, що в нас відбувається зараз. Це неприпустимо. Я не хочу нікого жахати, але в один день ми можемо просто прокинутися в країні, з якої лікарі всі поїдуть. Просто поїдуть в ті країни, в яких цінують лікаря”, - зазначив міністр.
За його словами, вони розрахували, яка повинна бути заробітна плата лікарів, що вони повинні запропонувати лікарям - це 23 тис. грн для лікаря.
Також він зауважив, що у бюджетному запиті суми розраховані "по кожному конкретному захворюванні". Він зазначив, що у ці суми входять всі лікарські засоби, медичні вироби, необхідні для лікування.
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“Я буду зустрічатися з усіма головами фракцій, для того, щоб довести їм усі цифри, усі ті розрахунки, які Міністерство охорони здоров’я готувало у своєму бюджетному запиті. Я хочу, щоб під час голосування усі народні депутати чітко усвідомлювали, за що вони голосують. Або вони проголосують за заробітну плату 23 тис. грн, 17 тис. грн і 12 тис. грн, або вони проголосують за заробітну плату 9 тис. грн для лікаря, 8-9 тис. грн для лікаря, 5-6 тис. грн для медичної сестри і так далі”, - сказав Степанов.
Нагадаємо, Максим Степанов утримався від голосування за доопрацьований урядом до другого читання державний бюджет на 2021 рік. У ньому на охорону здоров’я закладено 156,2 млрд грн, з них 2,6 млрд грн для проведення вакцинації населення від коронавірусу.
За його словами, МОЗ потрібно щонайменше 213 млрд грн у бюджеті на 2021 рік.