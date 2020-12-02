"Мы можем проснуться в стране, из которой поедут врачи": Степанов о бюджете на медицину

"По нашим расчетам эта сумма составляет 296 млрд грн. Это то, что мы подали в своем бюджетном запросе. Мы готовы ответить за каждую гривну, потому что каждая гривна посчитана", - отметил Степанов.

По его словам, есть несколько заложенных вещей в эту цифру.

"... это заработная плата наших врачей, наших медицинских сестер, наших санитаров, санитарок. Всех тех людей, благодаря которым мы получаем здоровье, благодаря которым мы живем, и мы сейчас это увидели на примере "ковида". Заработная плата врача не может быть 6-7-8 тыс. грн, то, что у нас происходит сейчас. Это недопустимо. Я не хочу никого пугать, но в один день мы можем просто проснуться в стране, из которой врачи все поедут. Просто поедут в те страны, в которых ценят врача", - отметил министр.

По его словам, они рассчитали, какая должна быть заработная плата врачей, и что они должны предложить врачам - это 23 тыс. грн для врача.

Также он отметил, что в бюджетном запросе суммы рассчитаны "по каждому конкретному заболеванию". Он отметил, что в эти суммы входят все лекарственные средства, медицинские изделия, необходимые для лечения.

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"Я буду встречаться со всеми главами фракций, для того, чтобы довести им все цифры, все те расчеты, которые Министерство здравоохранения готовило в своем бюджетном запросе. Я хочу, чтобы во время голосования все народные депутаты четко осознавали, за что они голосуют. Или они проголосуют за заработную плату 23 тыс. грн, 17 тыс. грн и 12 тыс. грн, или они проголосуют за заработную плату 9 тыс. грн для врача, 8-9 тыс. грн для врача, 5-6 тыс. грн для медицинской сестры и так далее", - сказал Степанов.

Напомним, Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.