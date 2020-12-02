"Мы можем проснуться в стране, из которой поедут врачи": Степанов о бюджете на медицину

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КИЕВ. 2 декабря. УНН. Заработная плата медицинских работников в Украине на сегодня недопустимо низкая. Именно поэтому Министерство здравоохранения заложило в свой бюджетный запрос в 296 млрд грн в 2021 повышение зарплаты врачам до 23 тыс. грн, как и стоимость лечения конкретных заболеваний. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"По нашим расчетам эта сумма составляет 296 млрд грн. Это то, что мы подали в своем бюджетном запросе. Мы готовы ответить за каждую гривну, потому что каждая гривна посчитана", - отметил Степанов.

По его словам, есть несколько заложенных вещей в эту цифру.

"... это заработная плата наших врачей, наших медицинских сестер, наших санитаров, санитарок. Всех тех людей, благодаря которым мы получаем здоровье, благодаря которым мы живем, и мы сейчас это увидели на примере "ковида". Заработная плата врача не может быть 6-7-8 тыс. грн, то, что у нас происходит сейчас. Это недопустимо. Я не хочу никого пугать, но в один день мы можем просто проснуться в стране, из которой врачи все поедут. Просто поедут в те страны, в которых ценят врача", - отметил министр.

По его словам, они рассчитали, какая должна быть заработная плата врачей, и что они должны предложить врачам - это 23 тыс. грн для врача.

Также он отметил, что в бюджетном запросе суммы рассчитаны "по каждому конкретному заболеванию". Он отметил, что в эти суммы входят все лекарственные средства, медицинские изделия, необходимые для лечения.

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"Я буду встречаться со всеми главами фракций, для того, чтобы довести им все цифры, все те расчеты, которые Министерство здравоохранения готовило в своем бюджетном запросе. Я хочу, чтобы во время голосования все народные депутаты четко осознавали, за что они голосуют. Или они проголосуют за заработную плату 23 тыс. грн, 17 тыс. грн и 12 тыс. грн, или они проголосуют за заработную плату 9 тыс. грн для врача, 8-9 тыс. грн для врача, 5-6 тыс. грн для медицинской сестры и так далее", - сказал Степанов.

Напомним, Максим Степанов воздержался от голосования за доработанный правительством ко второму чтению государственный бюджет на 2021 год. В нем на здравоохранение заложено 156,2 млрд грн, из них 2,6 млрд грн для проведения вакцинации населения от коронавируса.

По его словам, Минздраву нужно минимум 213 млрд грн в бюджете на 2021 год.

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