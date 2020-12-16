Степанов объяснил, чем грозит Украине отмена нострификации дипломов медиков в Польше

"Эти 29 лет наша страна не смотрела, какая заработная плата наших медицинских работников. Возможно ли ее даже теоретически сравнивать с той заработной платой, которая была в европейских странах, и которая есть в европейских странах? Некоторый период времени мы на это не обращали внимание, потому что достаточно сложно было нашим медицинским работникам поехать за границу и трудоустроиться там... На должность врача или среднего медицинского персонала, медицинской сестрой. А сейчас эти барьеры начали сниматься. И они снимаются очень быстро. И таким катализатором стала именно пандемия", - заявил Степанов.

Он отметил, что все европейские страны пересматривают количество врачей, которые должны быть в стране, однако, на подготовку врача нужно минимум 10 лет.

"И где же их брать? А под боком есть Украина, в которой не ценили и пока не ценят до конца реальными вещами дела наших медицинских работников... Совершенно понятно, что если Польша снимает абсолютно все барьеры, например, отменяет нострификацию диплома - это подтверждение диплома, то совершенно ясно, что количество медицинских работников, особенно молодого возраста, которое не хочет мириться с такой заработной платой, которое есть у нас, просто будет ехать за границу, потому что их там ждут. Поэтому очень важно, какие цифры мы заложили в бюджете и принято в бюджете. Итак, вчера был принят бюджет на 2021 год. Наши предложения, которые давало Министерство здравоохранения, исходя из своих расчетов, которые мы провели по реальным тарифам - они не были учтены", - добавил министр.

Он отметил, что в этого увеличения финансирования, которое предусмотрено в бюджете, недостаточно для минимального обеспечения системы здравоохранения.

Напомним, народные депутаты приняли во втором чтении и в целом законопроект №4000 об Государственном бюджете Украины на 2021 год.

В Минфине пообещали по результатам первого квартала пересмотреть бюджет на медицину.

Добавим, что Максим Степанов указывал на недофинансирование отрасли и в своем бюджетном запросе на 2021 год Минздрав заложил расходы на медицину в 296 млрд грн.

Также отметим, что Степанов неоднократно подчеркивал, что без достойного бюджета на медицину "мы можем проснуться в стране, с которой поедут врачи".